Kaza yapan 2 öğretmen hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kaza yapan 4 öğretmenden 2'si hayatını kaybederken, 2 öğretmen ise yaralandı.
08.03.2020 13:34
Şanlıurfa 'da kaza yapan 4 öğretmenden 2'si hayatını kaybederken, 2 öğretmen ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 60'ıncı kilometresinde yaşandı. Zümrüt Aslan'ın kullandığı 70 FP 384 plakalı otomobil önünde seyreden İbrahim A.'nın kullandığı 11 AAC 194 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada öğretmen oldukları öğrenilen Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybederken, Beyza Ö. ile Seda G. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 60'ıncı kilometresinde yaşandı. Zümrüt Aslan'ın kullandığı 70 FP 384 plakalı otomobil önünde seyreden İbrahim A.'nın kullandığı 11 AAC 194 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada öğretmen oldukları öğrenilen Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybederken, Beyza Ö. ile Seda G. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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Etiketler : Değerli Taş, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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