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Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

- (Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı Alkollü sürücünün ilk isteği sigara oldu Denizli'de kaza yaptığını anlayan alkollü sürücü durumun farkına varıp polis ekipleri olay yerine gelmeden bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken yaralandı.

10.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:16
- (Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı
Alkollü sürücünün ilk isteği sigara oldu
DENİZLİ - Denizli 'de kaza yaptığını anlayan alkollü sürücü durumun farkına varıp polis ekipleri olay yerine gelmeden bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken yaralandı. Yere yatarak kendisine yardım edilmesini bekleyen alkollü sürücünün polisten sigara istemesi ve 'yok' yanıtını alınca verdiği cevap ise ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Olay, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 ACG 204 plakalı otomobiliyle seyir eden B.Ş. Alkolün etkisiyle orta refüjde bulunan ağaca çarparak savruldu. Araçtan yara almadan kurtulan genç adamın kaza yaptığını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar edildiğini öğrenen alkollü sürücü alkol şişesini de yanına alarak kaçmaya çalıştı. Bir evin bahçe duvarından atladığı sırada yere yığılarak kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin alkollü sürücü ile diyaloğunda ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerinin yürüyemeyen alkollü sürücü için sağlık ekibi isterken genç adam polis ekiplerinden sigara istedi. Polis ekiplerinin 'sigara kullanmıyoruz' yanıtı üzerine çevredeki vatandaşlardan istedi. Çevrede bulunan vatandaşların ve polis ekiplerinin 'yok' cevabına 'bu kadar kişisiniz. Hiç biriniz mi sigara kullanmıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Israrla sigara isteyen alkollü sürücüye alkol metre kontrolünde 2.48 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kaçmak isterken düşen alkollü sürücüyü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, 3. Sayfa
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