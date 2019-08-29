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Kaza yapan ambulans şoförüne darp iddiası

Adana'da bir vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulans ile bir aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonrası ambulans şoförünün diğer sürücü tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

29.08.2019 20:49
Adana'da bir vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulans ile bir aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonrası ambulans şoförünün diğer sürücü tarafından darp edildiği ileri sürüldü.
112 Acil Servis ekibine ait araç, Seyhan ilçesi Kıyı Boyu Caddesi'nde 01 DLF 39 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonrası ambulans şoförü Ercan Karataş, yanına giderek konuşmak istediği otomobil sürücüsü B.D. tarafından darp edildi.
B.D'nin otomobili bırakıp olay yerinden kaçtığı ileri sürülürken polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu evinden alınan B.D. emniyete götürüldü.
Ambulans şoförü Karataş darp raporu aldıktan sonra B.D'den şikayetçi oldu.
Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ambulans şoförüne yapılan şiddeti kınayarak, "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi sağlık personeline uygulanan şiddetin bütününe karşıyız." dedi.
Kaza yapan ambulans şoförüne darp iddiası

Karataş, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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