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Kaza yapan araç bahçe duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

Kaza yapan araç bahçe duvarına çarparak durabildi: 2 yaralıERZİNCAN - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.08.2019 08:54
Kaza yapan araç bahçe duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
Kaza yapan araç bahçe duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı, itfaiye kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp bahçe duvarına vurarak durabilen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaza yapan araç bahçe duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

Erzincan, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA

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