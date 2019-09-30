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Kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

30.09.2019 10:48Kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 06 EV 6503 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Çakallık mevkisinde B.E. yönetimindeki 51 BL 120 plakalı tır ile çarpıştı.
Yaralanın olmadığı kazada, lastiği patlayan otomobil yolun orta şeridinde kaldı.
Sürücüler yoldan geçenleri yavaşlamaları konusunda uyarırken, kazayı fark edemeyen Tansu Bodur'un (35) kullandığı 34 UFV 65 plakalı otomobil lastiği patlayan araca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bodur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü H.T. gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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