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Kaza yapan aracı izleyen 5 otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu

Kadıköy E'5'te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip üst geçit direğine çarpması sonucu kazayı yaptı. O sırada kazayı izlemek isteyen aynı istikametteki 5 otomobil sürücüsü zincirleme tarik kazası yaptı.

23.12.2019 07:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:18

İddiaya göre olay saat 01.00 sıralarında istikametine doğru giden 34 UV 5981 plakalı otomobilin sürücüsü şerit değiştirirken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçit direğine çarptı. Aynı yönde seyir eden otomobiller ise kazayı izlemek için yavaşladı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda yavaşlayan sürücüler zincirleme trafik kazasına karıştı.

ARABADAN KENDİ İMKANIYLA ÇIKTI

Kazaya karışanlar arasında ise gerginlik çıkarak tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya neden oldu. Diğer taraftan üst geçit direğine çarpan araç sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu vermesi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan vatandaşları ayırdı. E'5 kara yolunda trafik durma noktasına gelirken trafik polislerinin olaya müdahale etmesiyle zincirleme trafik kazasına karışan 5 otomobilin sürücüsü araçlarını emniyet şeritlerine alıp birbirlerinden şikayetçi oldular.

KAZA YAPANLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Kaza anı görgü tanıklarından olan Serkan Aytan," Otomobilin yaya geçidi direğine çarpması sonucu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O sırada ayn istikamette 5 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazaya karışan sürücüler arasında ise kavga çıktı" diye konuştu.

Kaza yapan aracı izleyen 5 otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu

Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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