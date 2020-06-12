Kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Adıyaman'da bir kişi, kamyon ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

12.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:43
Adıyaman'da bir kişi, kamyon ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Halil Karadaş yönetimindeki 02 FF 562 plakalı kamyon, Yunus Emre Mahallesi'nde İsmail Demirbaş'ın kullandığı 02 AAF 053 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile kaldırıma çıkan otomobil bir iş yerine girdi. Bu sırada iş yerinin önünde oturan İlyas Özbek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü Demirbaş ile Ali Daş yaralandı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan ve büyük korku yaşayan Özbek, iş yeri önünde oturduğu sırada kazaya karışan aracın bir anda yanından hızla geçtiğini belirterek, "Son anda kurtuldum. Canımı zor kurtardım." dedi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber

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