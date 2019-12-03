Haberler » Güncel » Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi - Haber

Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi

Bolu'da otomobilin ile çarpışan hafif ticari aracın yol kenarındaki eve girmesini bahçede bulunan kaldırım taşları engelledi.

03.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:03Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi
'da otomobilin ile çarpışan hafif ticari aracın yol kenarındaki eve girmesini bahçede bulunan kaldırım taşları engelledi.
Alınan bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 14 GB 680 plakalı hafif ticari araç, Mahallesi Mercan Sokak'ta, Mehmet Ali Ö. yönetimindeki 14 EF 027 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan evin bahçesine girdi. Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi.
Kazada, İbrahim A. ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ev sahibi Ramazan Tepe, yaptığı açıklamada, kazanın olduğu sırada evde uyuduğunu belirterek, "Gürültüyle uyandım. Kazanın oluş şeklini görmedim." dedi.
Tepe, evin bahçesindeki kaldırım taşlarının aracın eve girmesini engellediğini söyledi.

Tepecik, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18 Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. - Haber
11:18 Macron isteyince NATO ölür mü? - Haber
11:18 Doğu Anadolu'da 280 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:17 DHA YURT BÜLTENİ-8 - Haber
11:13 Sunucu adaylarına önemli tüyolar - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:45 Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:21:26