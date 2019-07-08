08.07.2019 23:40
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Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı. Olay, Alaaddin A. idaresindeki 06 VNG 55 plakalı pikap, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulanan Satılmış U., Necmi Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçta kimyasal madde şüphesiyle hastane, yaralılar, yaralılara müdahale yapan sağlık ve jandarma ekipleri dezenfekte edilmesi için hastanenin acil katı kapatıldı. Özel dezenfekte ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda hastanenin acili dezenfekte edilirken yaralılar ve sağlık çalışanları için yeni kıyafetler temin edilerek dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

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