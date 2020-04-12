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Kaza yapan araçta unutulan kedi yavrusunu polis ekibi buldu

Adana'da trafik polisi, kaza yapan araçta unutulan kedi yavrusunu bularak veterinere teslim etti.

12.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:44
Kaza yapan araçta unutulan kedi yavrusunu polis ekibi buldu
Adana 'da trafik polisi, kaza yapan araçta unutulan kedi yavrusunu bularak veterinere teslim etti.
Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Türkan Nuraltıntaş yönetimindeki 01 AJA 92 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Nuraltıntaş'a ilk müdahaleyi yaparak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki kişilerce araçta bulunan, sürücüye ait 4 kedi yavrusu ise veterinere götürüldü.
Kaza yerinde incelemede bulunan trafik polisi, kazayı yapan araçtan kedi sesi geldiğini fark etti. Aracı tekrar inceleyen polis memuru, araçta, koltuğun altına sıkışmış bir yavru kedinin daha olduğunu fark etti.
Bulunduğu yerden çıkartılan kedi, olay yerine çağrılan veterinere teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Adana, Polis, Güncel
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