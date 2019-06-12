Kaza yapan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kaza yapmasının ardından gittiği hastaneden babasının yardımıyla kaçtığı iddia edilen firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.Ş. (21) ve babası B.Ş. (48), çalıntı araçla İnegöl'den Yenişehir
'e giderken kaza geçirdi.
Baba B.Ş'nin, oğlunun, tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçmasına yardım ettiği ileri sürüldü.
Yenişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan baba oğulun bulunduğu 07 NP 476 plakalı otomobil takibe alındı. İnegöl Sinanbey Mahallesi Sinanbey Çıkmazı'nda aracı terk edip yaya olarak kaçan B.Ş. ve B.Ş. yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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