Haberler» Güncel» Haber

Kaza yapan iki otomobilden biri diğerinin üstüne çıktı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

29.08.2019 18:18 Kaza yapan iki otomobilden biri diğerinin üstüne çıktı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali A. (43) yönetimindeki 74 DC 732 plakalı otomobil, Kemer Köprü Mahallesi çevre yolunda önünde seyreden Sercan Y'nin (28) kullandığı 14 FB 535 plakalı otomobile çarptı.

Savrularak refüjdeki direğe çarpan otomobillerden biri diğerinin üstüne çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:34   Orman yangınlarına "bidonlu" önlem - MUĞLA
19:31   Traktör kazasında ölen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
19:30   Bakan albayrak'tan 'tlref' açıklaması
19:30   Güdül Belediyesinden yol çalışmaları
19:29   Amasya'da uyuşturucu operasyonu
19:28   - KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı- "Maraş kademe kademe sivilleştirilecek"-...
19:26   Bağdat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu