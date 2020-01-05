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Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

05.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:13
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Denizli istikametinden Uşak yönüne giden Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler Kavşağı'nda Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki evin duvarına çarparak yanmaya başladı.
Yanan kamyonete ilk müdahaleyi ev sahibi ve komşuları hortumlarla yaptı.
Yangın, itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücüler Mert ve Aydoğmuş ile araçlarda bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı

Denizli, Çivril, Güncel

Kaynak: AA


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