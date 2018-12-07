Kaza Yapan Kamyonette Sıkışan Yaralı Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Kaza yapan kamyonette sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta
'da trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı
ISPARTA - Isparta'da kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır, 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza Çünür Mahallesi 276. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.O.S. yönetimindeki 32 HP
978 plakalı kamyon ile İ.M. idaresindeki 32 PR
507 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı yanında bulunan B.Y. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kamyonet İ.M. Isparta Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralı sürücü ile yolcu daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta,İtfaiye
07 Aralık 2018 Cuma 17:07