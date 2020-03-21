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Kaza yapan kamyonetteki arılar ekiplere zor anlar yaşattı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kasasında arı kovanı yüklü kamyonet, başka bir kamyonetle çarpışması sonucu iki kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası kovanlarından çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı.

21.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:52
Kaza yapan kamyonetteki arılar ekiplere zor anlar yaşattı
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde kasasında arı kovanı yüklü kamyonet, başka bir kamyonetle çarpışması sonucu iki kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası kovanlarından çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı.

Kaza Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ç. idaresindeki 48 GN 400 plakalı kasasında arı kovanı yüklü olan kamyonet, Hüseyin S.'nin kullandığı 48 FM 214 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu iki sürücü de hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kovanlardan çıkan arılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Arı kovanlarının sahibi ve ekipler maske giyerek, bazı vatandaşların yardımıyla devrilen kovan yüklü kasa, düzeltilerek bölgeden uzaklaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

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