07.07.2019 15:37
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Kaza yapan kardeşi için hastaneye giderken kazada yaralandı

Kaza yapan kardeşi için hastaneye giderken kazada yaralandı

Samsun'da kardeşinin ve yeğenlerinin trafik kazasında yaralandığını haber alınca motosikleti ile hastaneye giderken kaza geçiren şahıs yaralandı.

Samsun'da kardeşinin ve yeğenlerinin trafik kazasında yaralandığını haber alınca motosikleti ile hastaneye giderken kaza geçiren şahıs yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişinin yaralandığı kazada kardeşi ve yeğenlerinin de yaralandığı haberini alan Refahattin Var (50), motosikleti ile Terme Devlet Hastanesine giderken kamyonun sıkıştırması sonunu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, Terme, 3. Sayfa

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