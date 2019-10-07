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Kaza yapan karı-koca ölümden döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan karı koca ve 2 çocuğu ölümden döndü.

07.10.2019 13:48Kaza yapan karı-koca ölümden döndü
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan karı koca ve 2 çocuğu ölümden döndü.

Kaza, Alifakı Mahallesi Cezaevi yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülüğünü Selda Y. yaptığı 33 NY 344 otomobil cezaevi yakında direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma uçtu. Kazada sürücü öğretmen Selda Y. eşi Serkan Y. ile 2 çocuğu birlikte yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri hastaneye kaldırılan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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