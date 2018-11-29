Kaza Yapan Motosiklet Sürücüsü," Anam Babam Beni Bırakma Tayir" Dedi

Adana
'da kontrolünü kaybettiği motosikletinden düşüp yaralanan sürücünün ambulansa bindirildiği sırada arkadaşına," anam babam beni bırakma Tayir" demesi dikkat çekti.
Kaza, Çukurova
İlçesi Turgut Özal
Bulvarı İller Bankası
kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke P. kullandığı 34 UA 0397 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Berke P. motosikletiyle beraber metrelerce sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Motosiklet
sürücüsü Berke P. ambulansa bindirildiği sırada kaza yerinde bulunan arkadaşına," Anam babam beni bırakma Tayir" diye seslendi. Berke P. Seyhan
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA
Çukurova,Motosiklet,Adana
29 Kasım 2018 Perşembe 05:51