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Kaza yapan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Kaza yapan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde hafif yaralandı.

06.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:58
Kaza yapan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde hafif yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Demir'in kullandığı 07 LUN 27 plakalı otomobil sol şeritten sinyal vermeksizin, sağ şeride geçerek, seyir halindeki Somer Çelik'in kullandığı motosiklete çarptı.
Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kazada yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Çelik, başındaki kask ve üzerindeki deri ceket sayesinde kazayı ucuz atlatarak hafif yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yapan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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