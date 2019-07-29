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Kaza yapan otomobil, terzi dükkanına daldı: 1 yaralı

AKSARAY'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, yol kenarındaki terzi dükkanına daldı.

29.07.2019 14:22 Kaza yapan otomobil, terzi dükkanına daldı: 1 yaralı
AKSARAY'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, yol kenarındaki terzi dükkanına daldı. Kazada, otomobildeki 1 kişi yaralandı.
?Kaza, saat 12.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Çakır (29) yönetimindeki 68 AS 459 plakalı otomobil, Yasin Biçe (27) yönetimindeki Almanya plakalı DU MI 6061 otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki Mevlüt Kütük'e ait terzi dükkanına daldı. Kazada, dükkana giren otomobilde Yazgül Çakır (39), yaralandı. Yaralı Çakır, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dükkan sahibi Mevlüt Kütük, iş yerinde hasar oluştuğunu belirterek, "İçeride çalışıyordum. Bir baktım iki defa ses geldi .Üçüncüye baktım araba içeride. Çok şaşırdım, şok oldum. Hala dizlerim titriyor" diye konuştu.



Fatma Çakır, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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