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Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

24.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:04 Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı
'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler geçici süre elektriksiz kaldı.

Kaza, merkeze bağlı Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 096 plakalı otomobil ile 23 BR 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafo devrilirken, mahallenin bazı bölgeleri geçici süreyle elektriksiz kaldı.

Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Ataşehir, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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