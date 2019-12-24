Haberler » Güncel » Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı - Haber

Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

24.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:10 Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı
'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler geçici süre elektriksiz kaldı.
Kaza, merkeze bağlı Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 096 plakalı otomobil ile 23 BR 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafo devrilirken, mahallenin bazı bölgeleri geçici süreyle elektriksiz kaldı.
Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
(İHA)

Ataşehir, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36   Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haber
20:36   Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Haber
20:36   Irak'ta protestocuların talebi "yeni seçim yasası" meclisten geçti - Haber
20:35   Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı - Haber
20:34   Tufanbeyli ilçesindeki okullarda eğitime ara verildi - Haber
20:08   Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
24.12.2019 20:45:05