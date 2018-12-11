Kaza Yapan Sürücü, Ben Alkollüyüm Diyerek Alkolmetreye Üflemek İstemedi

Kocaeli
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ilçesinde kaza yapan Hakan Sipahioğlu, alkol testi yapmak isteyen polislere Ben alkollüyüm ağabey diyerek alkolmetreye üflemek istemedi. Alkol testi yapılan Sipahioğlu, polis merkezine götürüldü.
Kaza, akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Değirmendere Köprülü
Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan Sipahioğlu idaresindeki 41 AAY 029 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Sipahioğlu, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Sipahioğlu, sağlık görevlilerine itiraz ederek hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, trafik polisleri de alkolmetre ile Sipahioğlu'nu kontrol etmek istedi. Alkolmetreye üflemeyi kabul ekmeyen Sipahioğlu, Alkollüyüm ağabey. Üflememe gerek yok. Ben sana diyorum. Ben alkollüyüm ağabey dedi. Polislerin ısrarı üzerine alkolmetreye üfleyen Sipahioğlu, alkollü çıkması üzerine polis merkezine götürüldü.
11 Aralık 2018 Salı 00:23