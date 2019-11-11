Haberler » Güncel » Kaza yapan sürücü kaldırıma oturup ağladı - Haber

Kaza yapan sürücü kaldırıma oturup ağladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

11.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:35Kaza yapan sürücü kaldırıma oturup ağladı
'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şoka giren otomobil sürücüsü kaldırıma oturup ağladı.
Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.H. idaresindeki 67 TV 184 plakalı otomobil, 10. sınıf öğrencisi S.K.'nın kullandığı 67 AAP 291 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen öğrenci yerde sürüklenerek yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan kadın sürücü A.H. ise kaldırıma oturup uzun süre gözyaşı döktü. Kısa süreli şoka giren sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:13 İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
21:13 Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
21:08 Edirne'de trafik cezası yazılacağını sanan sürücüyü fidan
21:08 İzmir otomobilin çarptığı yaya takla atarak yola savruldu, o anlar kamerada
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:53 Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
19:36 Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 21:18:14