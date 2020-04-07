Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaza yapan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de, park halindeki araca çarpan kamyonet, kovalamaca sonucu durduruldu.

07.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:22
Kaza yapan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de, park halindeki araca çarpan kamyonet, kovalamaca sonucu durduruldu. Kamyonet sürücüsü Eren Mecit'in ehliyetine el konuldu, 5 bin 635 TL ceza kesildi.

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde gece saatlerinde Eren Mecit, yönetimindeki 34 BOR 987 plakalı kamyonet ile park yerinden çıkmaya çalışırken bir araca çarptı. Araç sürücüsünün şikayeti üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kamyonetin plakasını belirledi. Polis ekipleri, kamyonetiyle Ağa Mahallesi yönüne giden Eren Mecit'e dur ihtarında bulundu. Ancak Mecit, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Telsizden yapılan anons üzerine polis, güzergah üzerinde barikat kurup önlem aldı. Ancak Eren Macit, bu kez de kamyonetini polislerin üzerine sürerek barikatı aştı. TEM Otoyoluna girmeye çalışan kamyonet durdurularak, Eren Mecit yakalandı. Eren Mecit'in ehliyetine el konulurken, 5 bin 635 lira para cezası uygulandı. Sürücü, trafik ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Düzce, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaza yapan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:10: Denizli'de korkunç olay... 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü - Haberler 13:09: İstanbul'da esnaf ve vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı - Haberler 13:08: Bursa Şehir Hastanesi'nde biyolojik örnek alma kabinleri kullanıyor - Haberler 13:05: Polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Haberler 13:04: Anne oğul maske dikmek için makine başında - Haberler 12:17: Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:08: 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı - Haberler 11:54: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı - Haberler 11:29: Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı - Haberler 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek