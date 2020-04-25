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Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum

Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorumKONYA'da iki otomobilin kavşakta çarptığı kazada, sürücüler hafif yaralandı.

25.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:18

Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum

KONYA'da iki otomobilin kavşakta çarptığı kazada, sürücüler hafif yaralandı. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Mehmet Ali Köseoğlu (50), 'Benim kırmızı ışıkta geçtiğim söyleniyor. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum' dedi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Aslanlıkışla Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Aslanlıkışla Caddesi'nde seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Mehmet Ali Köseoğlu (47) yönetimindeki 42 DUB 17 plakalı otomobil, Fetih Caddesi üzerinden seyir halinde olan Müjgan Özer (50) yönetimindeki 42 SU 612 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkarak savrulan her iki aracın sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yere oturup uzun süre kazanın şokundan çıkamayan Mehmet Ali Köseoğlu, 'Benim kırmızı ışıkta geçtiğim söyleniyor. Tam olarak nasıl oldu bilmiyorum' dedi.

Her iki araç sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirildi.

Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Ali Köseoğlu, Güncel , Haber
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