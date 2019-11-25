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Kaza yapan tır 7 saat sonra olay yerinden kaldırılabildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gece saatlerinde devrilen et yüklü tır sabah saatlerinde olay yerinden kaldırılabildi.

25.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:04Kaza yapan tır 7 saat sonra olay yerinden kaldırılabildi
Kuzey Otoyolu'nda gece saatlerinde devrilen et yüklü tır sabah saatlerinde olay yerinden kaldırılabildi. Kaza sonrası tır içerisinde bulunan etler olay yerine gelen başka bir tıra yüklendi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 02: 30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı, ardından da yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ekipler, yaptıkları incelemede tırın et yüklü olduğunu belirledi. Olay yerine gelen tırın firma sahipleri getirdikleri bir başka tıra etleri yüklemeye başladı. 09: 00 sıralarında biten taşıma işleminin ardından tır olay yerinden çekici ile kaldırıldı. - İSTANBUL

Marmara, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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