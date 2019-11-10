Haberler » Güncel » Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü - Haber

Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza yapan tırdaki 8 sıfır otomobil hasar gördü.

10.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:56Kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hasar gördü
Anadolu Otoyolu'nun kesiminde kaza yapan tırdaki 8 sıfır otomobil hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli'den Adana'ya sıfır otomobil taşıyan Mehmet U. idaresindeki 06 JSY 73 plakalı tır, otoyolun Bolu kesiminde dorsesinin gövdeden ayrılması nedeniyle makasladı.
Kaza nedeniyle 2'si tırdan düşen 8 sıfır otomobil hasar gördü.
Yaralanın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.
Kaza yapan tırın ve otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04 KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA BEKLETİLİYOR
13:59 Atatürk ölümünün 81. yılında Karabük'te anıldı
13:59 Büyük Önder Atatürk ESOGÜ'de anıldı
13:59 Osmaneli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi
14:04 Kahramankazan'da Atatürk'ü Anma Günü
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:19 Alkollü araç kullanma cezasını Kur'an kursu inşaatında çalışarak çekiyor
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 14:05:14