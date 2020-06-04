Kaza yapan tırdan yola savrulan demirler ulaşımı aksattı

Bilecik-Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, tırda bulunan demirlerin yola devrilmesi ile ulaşımda aksama yaşandı.

04.06.2020 00:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:47
Bilecik- Eskişehir yolunda meydana gelen kazada, tırda bulunan demirlerin yola devrilmesi ile ulaşımda aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah A. yönetimindeki 41 TT 325 plakalı demir yüklü tır, Bilecik-Eskişehir D-650 kara yolunun Naldöken kavşağında, bariyerlere çarptı.
Kazada, tırın dorsesinde bulunan demirler yola devrildi, kara yolunun her iki yönünde de trafik durdu.
Kazada yaralanan sürücü Aktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Karayolları ekipleri kısa sürede yolu tek şeritten ulaşıma açtı.
Kara yolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluşurken trafik, kurtarma ve temizleme çalışmalarının ardından normale döndü. Kaza yapan tırdan yola savrulan demirler ulaşımı aksattı

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Bilecik, Güncel, Haber

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