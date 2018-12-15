Kaza Yapan Trenin Vagonlarının İçi Görüntülendi

Ankara
'da kaza yapan trenin vagonlarının içi görüntülendi. Vagonlardaki koltukların kazanın etkisiyle paramparça olduğu görüldü. Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren
(YHT), perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz
istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. 24 saat kesintisiz çalışan TCDD ekipleri, Marşandiz istasyonundaki enkazı 2 günde kaldırdı. Raylarda meydana gelen hasar da sabah saatlerinde tamamen onarıldı. Ekiplerin, elektrik sistemindeki arızayı onarma çalışmaları ise devam ediyor. Banliyö seferlerinin akşam saatlerinde başlatılması bekleniyor.
GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin birkaç gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
(Abdullah Sarica - Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü/İHA)
Konya,Marşandiz,Ankara
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:56