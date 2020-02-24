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Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı

İSTANBUL (İHA) –Uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

24.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:09Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı
İSTANBUL (İHA) –Uçak kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen uçağın kaptan pilotu, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen uçağın kaptan pilotu M.A., 'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılık sorgusu 1 buçuk saat süren şüpheli sorgu işleminin ardından, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Mahkeme, şüpheli M.A.'nın tutuklanmasına hükmetti. Şüpheli, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Olayın geçmişi

5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma başlatılmıştı. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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