Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı

İzmir- İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

56 DAKİKALIK RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, 17.23'te İzmir'den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.

UÇAKTA 155 TÜRK YOLCU BULUNUYORDU

Uçakta 155'i Türk olmak üzere, 4 ABDli, 4 Çinli, 3 Iraklı, 2 İsrailli, 2 Kırgızistanlı, 1 İsveçli, 1 Suriyeli, 1 Faslı ve 1 Türkmenistanlı yolcunun olduğu aktarıldı.

Açelya isimli parçalanan uçağın A320 Neo tipi olduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİSİ: 52 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pistten çıkan uçağa ilişkin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralının ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.