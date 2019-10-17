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- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı

- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralıMEKKE - Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı.

17.10.2019 00:05
- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı
MEKKE - Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan otobüs bir araçla çarpışarak alev aldı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan'a umre için gelen yolcuları taşıyan bir otobüs, Mekke ve Medine kentleri arasında bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu yolcuların bulunduğu araç alev alması ile 30 kişi yanarak can verdi. 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
- Kaza yapan umre otobüsü alev aldı: 30 ölü, 5 yaralı

Güncel

Kaynak: İHA

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