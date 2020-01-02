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Kaza yapan üniversiteli gence SAÜ'de moral gecesi düzenlendi

Geçirdiği trafik kazası sonucu zorlu süreci atlatan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Halk Oyunları üçüncü sınıf öğrencisi Süleyman Köseoğlu için Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde moral gecesi düzenlendi.

02.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:10 Kaza yapan üniversiteli gence SAÜ'de moral gecesi düzenlendi
Geçirdiği trafik kazası sonucu zorlu süreci atlatan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Halk Oyunları üçüncü sınıf öğrencisi Süleyman Köseoğlu için Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde moral gecesi düzenlendi.

SAÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olan 27 yaşındaki Süleyman Köseoğlu'na, geçirdiği motosiklet kazası sonucu moral amacıyla arkadaşları ve öğretmenleri tarafından moral gecesi düzenledi. Gecede Köseoğlu'nun annesi ve ablası da sahneye çıkıp kendi yörelerine ait halk müziklerini seslendirdiler. Süleyman Köseoğlu'na sürpriz olan gecede öğrenci arkadaşları ve öğretmenleri de sahnede yer aldı. Köseoğlu'nun arkadaşları gecede "Biz birlikte varız, güçlüyüz, kocaman bir aileyiz ve burada emin ellerdeyiz" mesajını verdi.

Gecede Süleyman Köseoğlu, ailesi ile birlikte duygu ve düşüncelerini dile getirirken, konuşmanın ardından etkinlik sona erdi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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