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KAZA YAPAN YARALININ YARDIMINA HASTANE PERSONELİ KOŞTU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL Kağıthane'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye İETT otobüsü çarptı.

23.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:38KAZA YAPAN YARALININ YARDIMINA HASTANE PERSONELİ KOŞTU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL 'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye İETT otobüsü çarptı. Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yakında bulunan özel hastane personeli yaptı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Kağıthane Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye Mecidiyeköy-Topkapı seferini yapan İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı. Yaralı için olay yerine ambulans çağrıldı. Vatandaşların yardımıyla yola yatırılan ve üzerine mont örtülen yaralının yardımına özel bir hastanenin personeli yetişti. Sedye ile hemen yolun karşısındaki özel hastaneye kaldırılan yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü

Yayaya çarpan otobüs

Yerde yatan yaralı

Yaralının üzerine örtülen montlar

Özel hastane personelinin yaralıyı sedye ile hastaneye götürmesi

Yaralının ilk müdahalenin ardından 112 ile hastaneye kaldırılması

Genel ve detaylar



Kağıthane, Güncel

Kaynak: DHA

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