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Kaza yapan yaralının yardımına hastane personeli koştu

Zeki GÜNAL Kağıthane'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye İETT otobüsü çarptı.

23.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:41Kaza yapan yaralının yardımına hastane personeli koştu

Zeki GÜNAL 'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye İETT otobüsü çarptı. Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yakında bulunan özel hastane personeli yaptı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Kağıthane Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye Mecidiyeköy-Topkapı seferini yapan İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı. Yaralı için olay yerine ambulans çağrıldı. Vatandaşların yardımıyla yola yatırılan ve üzerine mont örtülen yaralının yardımına özel bir hastanenin personeli yetişti. Sedye ile hemen yolun karşısındaki özel hastaneye kaldırılan yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kağıthane, Güncel

Kaynak: DHA

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