Kaza yapıp ölümden döndü, başına gelmeyen kalmadı

Kaynak: İHA

Kaza yapıp ölümden döndü, başına gelmeyen kalmadıKaza yapan otobüs şoförü, işten atıldı, mahkemeye verildi, otobüsün masrafı 55 bin TL kendinden istendi üstüne otobüsün çalışmadığı her günün kirası talep edildiKaza yapan otobüs şoförü ise suçun kendinde değil yolda olduğunu söylediOSMANİYE - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde Kadirli- Adana karayolu üzeri Aydınlar köyü yakınlarında kaza yapan otobüs şoförü, işten atıldı, mahkemeye verildi, otobüsün masrafı 55 bin TL kendinden istendi üstüne de otobüsün çalışmadığı her günün kirası talep edildi. Kaza yapan otobüs şoförü ise suçun kendinde değil yolda olduğunu söyledi. Kullandığı yolcusuz otobüsle Adana'dan Kadirli'ye gelen otobüs şoförü Şevki Sedefoğlu Aydınlar Köyü yakınlarında otobüsle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Sedefoğlu kazanın ardından evine gelen tebligatla şok yaşadı. Şoför Şevki Sedefoğlu çalıştığı otobüs firması tarafından tazminatsız olarak işten atıldı, tek taraflı kaza olduğu için jandarma tutanağında yüzde 70 oranında suçlu kendisi göründüğü için otobüsün hasar masrafı olan 55 bin TL kendinden istendi, firma otobüsün çalışmadığı her günün kirasını talep etti, Sedefoğlu'na dava açtı.Tüm bunlara karşın kaza yapıp ölümden döndüğünü ve suçun kendinde değil yolda olduğunu iddia eden Şevki Sedefoğlu, "10 yıllık otobüs kaptanıyım bugüne kadar hiç kaza yapmadım. Kaza yerindeki yol cam gibi kaygan. Yıllardır bu yolda aynı mevkide onlarca kaza oldu. Kaza anında hızım 78 kilometreydi. Alkol yok, uyuyup kalmak yok. Cam asfalta girince otobüs aniden kaydı. Tazminatsız olarak işten çıkarıldım. Arabanın masrafı 55 bin lira dediler benden istediler. Otobüsün çalışmadığı her günün parasını da istiyorlar. Başka yerde çalışma imkanım da elimden alındı. Bende dava açacağım hakkımı arayacağım. Çünkü suç bende değil yolda" şeklinde konuştu.