Haberler » genel » Haber

Kaza yaptı, 112 ekiplerine "dikiş atmayacaksınız değil mi" diye sordu

Kaza yaptı, 112 ekiplerine "dikiş atmayacaksınız değil mi" diye sorduBURSA - Bursa'da elektrikli motosikletten düşen 16 yaşındaki çocuğun dizi parçalandı.

04.10.2019 20:27
Kaza yaptı, 112 ekiplerine "dikiş atmayacaksınız değil mi" diye sordu
BURSA - Bursa'da elektrikli motosikletten düşen 16 yaşındaki çocuğun dizi parçalandı. Dizindeki yarayı görünce acısını unutan çocuk, 112 sağlık ekiplerine, "Dikiş atılmayacak, iz kalmayacak değil mi" diye sordu.
Kaza İznik ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde evinin bulunduğu sokakta elektrikli motosiklet ile tur atan Murat Sefa Ç. (16), dengesini kaybederek düştü. Dizinden feci şekilde yaralanan Murat Sefa Ç'nin imdadına annesi ve babası yetişti. Sandalyeye oturtulan yaralı çocuk, 112 ekipleri gelinceye kadar ailesi tarafından teselli edildi. Sedyeye konulup ambulansa taşınan Sefa Ç. acısını unutarak, sağlık ekiplerine, "Dikiş atılmayacak değil mi, iz kalmayacak değil mi" diye sordu. Ardından babasına, "Baba beni bırakma" diye seslendi.
Kaza yaptı, 112 ekiplerine

Bursa, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
01:03 Van usulü bowling
00:53 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü
00:48 Felçli geldiği barınağın ömür boyu misafiri oldu
00:42 Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi
00:39 Kazdağları'nda villa yapımı için 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi, acı tablo havadan görüntülendi
00:23 Atatürk Üniversitesi Roket Takımı, 575 takım arasında ilk 10'a girmeyi başardı
00:20 Evlat nöbeti tutan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 32'nci gününde