Kaza yaptı aracını bırakıp kaçtı
Kaza yaptı aracını bırakıp kaçtı Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücülerden birisi aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
08.03.2020 09:13
Kaza yaptı aracını bırakıp kaçtı
DENİZLİ - Denizli 'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücülerden birisi aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Şehit Yunus Keskin Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 20 AAT 472 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir ederken ara sokaktan çıkan Aydın M. yönetimindeki 20 ABJ 482 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından 20 AAT 472 plakalı araç sürücüsü otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Aydın M.'nin kullandığı otomobildeki Deniz M. yaralandı. Yaralı şahıs ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü her yerde aranırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DENİZLİ - Denizli 'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücülerden birisi aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Şehit Yunus Keskin Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 20 AAT 472 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir ederken ara sokaktan çıkan Aydın M. yönetimindeki 20 ABJ 482 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından 20 AAT 472 plakalı araç sürücüsü otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Aydın M.'nin kullandığı otomobildeki Deniz M. yaralandı. Yaralı şahıs ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan sürücü her yerde aranırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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