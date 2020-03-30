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Kaza yaptı aracını bırakıp ormana kaçtı

Kaza yaptı aracını bırakıp ormana kaçtı "Şahıs kaçtı; bilmiyoruz alkollü müydü, virüslü müydü" Pendik'te sürücüsün aşırı hız ve kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç orta refüjden bulunan ağaçlara çarptı.

30.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:46
Kaza yaptı aracını bırakıp ormana kaçtı
"Şahıs kaçtı; bilmiyoruz alkollü müydü, virüslü müydü"
İSTANBUL - Pendik 'te sürücüsün aşırı hız ve kaygan zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç orta refüjden bulunan ağaçlara çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise aracını bırakarak ormana kaçtı. .
Edinilen bilgiye göre Kaza, akşam saatlerinde Pendik'te Kur'an Kursu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 VF 9553 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir ederken aşırı hız ve yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak önce orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Otomobil ardından takl atarak karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı.
İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü otomobilini bırakarak yolun kenarında bulunan ormanlık alana kaçtı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan sürücü her yerde aranırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kazayı gören görgü tanığı Hakan Zor, " Aracımla trafikte seyir halindeyken aşırı hızdan olsa gerek araç önümde kasis çizdi ben aracımla yavaşladım ağaçları devirerek karşı şeride geçti tamponu kaldırıma vurdu. Ben aracımı ileriye park ettim. Araç şoförü aracı bırakarak ormana kaçtı. Aracın farları yanıyor, polis ekiplerine haber verdik. Sesler geliyor patlama riski olabilir" diye konuştu. Kaza yaptı aracını bırakıp ormana kaçtı

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik, Polis, Araç, Genel

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Kaza yaptı aracını bırakıp ormana kaçtı

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