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Kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü İklime Çakar, gözyaşlarını tutamadı.

06.02.2020 19:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:54Kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü İklime Çakar, gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İklime Çakar yönetimindeki 67 TS 963 plakalı otomobil, Murat Kara'nın kullandığı 67 TJ 082 plakalı motosiklete çarptı. Kara, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Kara, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İklime Çakar ise bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak kazayı anlatan Çakar'ı polis ekipleri teselli etti.İklime Çakar, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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Kaynak: DHA

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