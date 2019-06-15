15.06.2019 11:36
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Kaza yaptı, kayıplara karıştı

Kaza yaptı, kayıplara karıştı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştıAlınan bilgiye göre, Malı köy yolu üzerinde bulunan bir marangozhane yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ruhsat bilgilerine göre O.K. isimli şahsa ait 17 AAB 982 plakalı otomobil takla attı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

Alınan bilgiye göre, Malı köy yolu üzerinde bulunan bir marangozhane yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ruhsat bilgilerine göre O.K. isimli şahsa ait 17 AAB 982 plakalı otomobil takla attı.

Olayı görenler 112 ve polisten yardım istediler. Olay yerine gelen 112 ekibi ve emniyet ekipleri, kazaya karışan sürücüyü bir saat boyunca aradılar ancak ulaşamadılar. Sürücünün kazadan sonra olay yerini terk ettiği belirlenirken, kaza yapan otomobil çekiciyle kaldırıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
kaza, otomobil, trafik kazası, çanakkale, 3. Sayfa

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