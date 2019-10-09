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Kaza yaptı, motosikleti bırakıp kaçtı

Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kimse yaralanmazken, sürücü kaza sonrası motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

09.10.2019 12:06Kaza yaptı, motosikleti bırakıp kaçtı
Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kimse yaralanmazken, sürücü kaza sonrası motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Mısmılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklette ve otomobilde hasar oluştu. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü kaza sonrası hasar oluşan motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri, motosikleti bırakarak kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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