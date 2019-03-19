Kaza yaptığı araçta arkadaşı ölen sürücüye 5 yıl ceza

Kaynak: İHA

Kaza yaptığı araçta arkadaşı ölen sürücüye 5 yıl cezaANTALYA - Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç kızın ölümüyle ilgili olarak aracı kullanan arkadaşına 5 yıl ceza verildi. 19 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen kazada İlayda Kılıç'ın kullandığı araç kontrolden çıkarak, önce reklam tabelası ve refüjdeki demir çitlere çarpıp taklalar atıp yola düştü. Kazada aracın arka koltuğunda oturan Gamze Yılbaş olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza Muratpaşa ilçesi Antalya Stadının önünde Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Medikal Kolejini bitiren ve özel bir hastanede staj yapan 18 yaşındaki Y. S. Ş. ve Gamze Yılbaş arkadaşları İlayda Kılıç'ın kullandığı 07 BBT 99 plakalı otomobile binerek hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, Sakıp Sabancı Bulvarında kontrolden çıkarak, önce reklam tabelası ve refüjdeki demir çitlere çarpıp taklalar atıp yola düştü. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralı sürücü İlayda Kılıç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı Y. S. Ş. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan, kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde İlayda Kılıç'ın kullandığı 07 BBT 99 plakalı otomobilin aşırı hızlı bir şekilde araçlar arasında makas atarak sürekli şerit değiştirdiği, aracın şerit değiştirme esnasında sağa sola kayıp refüje çarparak takla attığı görüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından görülen son davada İlayda Kılıç'a taksirle ölüme sebep olmak suçundan 5 yıl ceza verildi.