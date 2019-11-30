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Kaza yaptığı patpatı yedieminden çaldı, ortalığı birbirine kattı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kazaya karışması sonucu trafikten men edilen patpat, şoförü tarafından yediemin otoparkından çalındı.

30.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:06Kaza yaptığı patpatı yedieminden çaldı, ortalığı birbirine kattı
'ın ilçesinde kazaya karışması sonucu trafikten men edilen patpat, şoförü tarafından yediemin otoparkından çalındı. Ortalığı birbirine katan patpat, kısa sürede polis tarafından bulunurken, şoförü ise kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce kazaya karışması nedeniyle yediemin otoparkına kaldırılan patpat, şoförü tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede patpatı Üçler Mezarlığı civarında terk edilmiş halde buldu.

Çalınan patpatın yolda hızlı ve tehlikeli seyrettiğini ifade eden vatandaşlar, ezilme tehlikesi atlattıklarını öne sürdü. ekipleri, patpatı bırakıp kaçan şüpheliyi arıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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