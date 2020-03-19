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Kaza yaptıkları otomobili bırakıp olay yerinden kaçtılar

Kaza yaptıkları otomobili bırakıp olay yerinden kaçtılar Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüpgaz dağıtımı yapan kamyonete çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi kazanın ardından kaçtı.

19.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:20
Kaza yaptıkları otomobili bırakıp olay yerinden kaçtılar
ANTALYA - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde tüpgaz dağıtımı yapan kamyonete çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi kazanın ardından kaçtı. Araçta narkotik ekiplerince arama yapılırken, otomobilde bulunan 1 kadın 1 erkek 2 kişinin neden kaçtığı merak konusu oldu. Kaza; Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinden gelip Şelale Mahallesi istikametine gitmekte olan Muharrem Ç.'nin kullandığı 07 LBA 97 plakalı tüpgaz dolu kamyonete, Remzi Güven Caddesinde Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 ACB 271 plakalı otomobil çaptı. Kazanın ardından kaldırıma çıkan ve hurdaya dönen otomobilden inen biri kadın 2 kişi, otomobilden aldıkları çanta ile vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden hızla uzaklaştı.
Otomobilin ön koltuğunun paspası üzerinde cam ve kristale benzeyen maddelerin olması, ayrıca bir pet şişesinin madde kullanılan düzenek haline getirilmiş olması kaçan kişileri şüpheli duruma düşürdü. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri araçta arama ve incelemelerde bulundu. Araç, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Kaza yaptıkları otomobili bırakıp olay yerinden kaçtılar

Kaynak: İHA

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Kaza yaptıkları otomobili bırakıp olay yerinden kaçtılar
Etiketler : Manavgat, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa

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