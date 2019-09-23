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Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı

Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardıERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaza yem verirken sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuğu, aynı yaştaki arkadaşı kurtardı.

23.09.2019 23:54
Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaza yem verirken sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuğu, aynı yaştaki arkadaşı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 15.37'de Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet Efe Üzeler, arkadaşı ile parkta bulunan kazlara yem atıyorlardı. Kazlara yem atarken bir anda yanındaki arkadaşı suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan Ahmet Efe Üzeler, arkadaşını yakalayarak sudan çıkardı. O anlar ise güvenlik kamerası ile saniye saniye yansıdı.
Kaza yem verirken suya düşen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşı kurtardı

Erzincan, Kemaliye, Genel

Kaynak: İHA

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