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Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Kırıkkale'de bir adam, tesadüfen geçtiği kaza yerinde ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi.

08.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:33

Kırıkkale'de Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni (30) yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu öldü. Rami Rahmeni, tesadüfen kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN TIR ÇARPTI

Kaza, saat 15.30 sıralarında Mahallesi 635'inci sokakta meydana geldi. Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni'ye yolun karşısına geçerken, Zübeyir Turgut (66) yönetimindeki 40 DR 520 plakalı kamyon çarptı. verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rahmeni'nin öldüğü belirlendi.

KAZA YERİNDEN GEÇERKEN, ÖLENİN EŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İş çıkışı evine giderken tesadüfen kaza yerinden geçen Rami Rahmeni, kaza yerinde bulunan Afgan uyruklu yakınlarından ölen kişinin eşi Mujgan Rahmeni olduğunu öğrendi. Kaza yerinde inceleme yapan polislerle konuşan Rami Rahmeni, büyük üzüntü yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

2 çocuk annesi Rahmeni'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Zübeyir Turgut, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Tepebaşı, Güncel

Kaynak: DHA


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