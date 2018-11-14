Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da minibüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki kız bu sabah hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Fethi A.'nın kullandığı 63 YF 001 plakalı yakıt yükü tanker ile 63 AY 966 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 14 yaşındaki Hatice Çiftçi, bu sabah hayatını kaybetti. Kızın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:13