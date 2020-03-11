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Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza; öğle saatlerinde Düzce'nin Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezinden yeni otogar istikametine gitmekte olan Yiğitcan M. idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil, yol kenarında ilerleyen Mücahit D.'nin (70) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü. Daha sonra yere savrulan yaşlı adam yerde kaldı. Ağır yaralanan 70 yaşındaki Mücahit D. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mücahit D. Kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, 3. Sayfa

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