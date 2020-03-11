Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı
DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza; öğle saatlerinde Düzce'nin Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezinden yeni otogar istikametine gitmekte olan Yiğitcan M. idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil, yol kenarında ilerleyen Mücahit D.'nin (70) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü. Daha sonra yere savrulan yaşlı adam yerde kaldı. Ağır yaralanan 70 yaşındaki Mücahit D. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mücahit D. Kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaza; öğle saatlerinde Düzce'nin Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezinden yeni otogar istikametine gitmekte olan Yiğitcan M. idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil, yol kenarında ilerleyen Mücahit D.'nin (70) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam, bisikletinden fırlayarak aracın ön camına düştü. Daha sonra yere savrulan yaşlı adam yerde kaldı. Ağır yaralanan 70 yaşındaki Mücahit D. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mücahit D. Kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Haberler
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti